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TRT Haber 22.06.2025 13:06

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, ABD'nin İran saldırısının muhtemel sonuçlarından endişe duymaktadır

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Türkiye, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, ABD'nin İran saldırısının muhtemel sonuçlarından endişe duymaktadır

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının muhtemel sonuçlarından duyulan endişe şu şekilde ifade edildi:

"Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran’ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır. Türkiye, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır. Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz."

"Türkiye, yapıcı katkılar sunmaya hazırdır"

İran’ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçtiği vurgulanan açıklamada şunlar aktarıldı:

"İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. İran’ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir. Uluslararası toplumu, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağırıyoruz. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır."

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