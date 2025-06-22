Az Bulutlu 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.06.2025 16:33

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı önemli temaslara ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan birçok meslektaşı ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
[Fotograf: AA]

Bölgede sıcak gelişmeler olurken İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında peş peşe görüşmeler yapıldı.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile başbaşa görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Yemen Dışişleri Bakanı Shaya Mohsin Mohamed Zindani ve Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nafti ile de bir araya geldi.

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de Bakan Fidan'ın görüştüğü isimler arasındaydı.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı
Sıradaki Haber
Yılmaz: ABD’nin sürece müdahil olması derin endişeler uyandıran boyutlar kazandırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:42
Trump ve güvenlik yetkililerinin, İran'ın tesislerindeki hasara yönelik ifadeleri çelişti
17:36
ABD İran'ı tehdit etti: Bugüne kadar yapacağı en büyük hata olur
17:17
ABD'nin İran'a saldırısı dünyada büyük endişeye neden oldu
17:19
Fahrettin Altun: ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısı kaosa yol açacak yeni bir adımdır
16:59
Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de ABD bağlantılı gemilere yönelik yüksek tehdit uyarısı yapıldı
16:57
ABD'den İran'ın misillemelerine hazırız mesajı
Yeşil Vatan'ı korumak için 7/24 nöbetteler
Yeşil Vatan'ı korumak için 7/24 nöbetteler
FOTO FOKUS
Denizli'de otobüse binen tesettürlü kadına saldırı
Denizli'de otobüse binen tesettürlü kadına saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ