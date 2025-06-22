Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Bölgede sıcak gelişmeler olurken İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında peş peşe görüşmeler yapıldı.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile başbaşa görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Yemen Dışişleri Bakanı Shaya Mohsin Mohamed Zindani ve Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nafti ile de bir araya geldi.

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de Bakan Fidan'ın görüştüğü isimler arasındaydı.