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Türk Dünyası
TRT Haber 23.06.2025 00:21

Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Ağı kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Ağı'nın kurulduğunu açıkladı.

Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Ağı kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk dünyasında yargı alanındaki iş birliğini kurumsal zemine taşıyan önemli bir adım daha attıklarını belirtti.

Bakan Tunç, geçen eylül ayında Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı 1. Adalet Bakanları toplantısında temellerini attıkları Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Ağı'nın, Hakimler ve Savcılar Kurulunu temsilen Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu'nun katılımıyla Bakü'de imzalanan tüzükle resmen kurulduğunu açıkladı.

Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Ağı kuruldu

Tunç, bu önemli birlikteliğin ortak hukuk kültürünü güçlendireceğini, yargı alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını da kurumsallaştıracağını vurguladı.

 

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