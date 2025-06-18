Birlikte Güçlü Yarınlara: Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor

"Birlikte Güçlü Yarınlara" temalı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesi, yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi’nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Azerbaycan Mahallesi paylaşımı

Bakan Kurum, “Zor dünlerden mutlu bugünlere ve Birlikte Güçlü Yarınlara. Bu hikayenin adı Kahramanmaraş” mesajını verdi.

Videoda, 1183’ü konut, 1595’i iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 778 bağımsız bölümün yapıldığı Azerbaycan Mahallesi ve o mahalledeki Haydar Aliyev İlkokulu’nda eğitim alan öğrenciler ile Ebrar Sitesi'nin görüntüleri yer alıyor.