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Gündem
TRT Haber 18.06.2025 10:05

Birlikte Güçlü Yarınlara: Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor

Kahramanmaraş’ta “250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni” Azerbaycan hükümeti ve TOKİ iş birliği ile inşa edilen Azerbaycan Mahallesi’nde 19 Haziran’da düzenlenecek.

"Birlikte Güçlü Yarınlara" temalı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesi, yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi’nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Birlikte Güçlü Yarınlara: Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor

Azerbaycan Mahallesi paylaşımı

Bakan Kurum, “Zor dünlerden mutlu bugünlere ve Birlikte Güçlü Yarınlara. Bu hikayenin adı Kahramanmaraş” mesajını verdi. 

Videoda, 1183’ü konut, 1595’i iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 778 bağımsız bölümün yapıldığı Azerbaycan Mahallesi ve o mahalledeki Haydar Aliyev İlkokulu’nda eğitim alan öğrenciler ile Ebrar Sitesi'nin görüntüleri yer alıyor.

Birlikte Güçlü Yarınlara: Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor

ETİKETLER
Azerbaycan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum Recep Tayyip Erdoğan
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Birlikte Güçlü Yarınlara: Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor
Birlikte Güçlü Yarınlara: Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor
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