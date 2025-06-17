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Gündem
AA 17.06.2025 22:45

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: İsrail'in devam eden saldırganlığı dizginlenmelidir

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, İsrail’in İran’a “yasa dışı” saldırılarıyla başlayan şiddet döngüsünün Suriye’yi kapsamaması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: İsrail'in devam eden saldırganlığı dizginlenmelidir
[Fotograf: AA]

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Suriye'deki durumu görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde hitap etti.

Suriye'deki gelişmelerin bölge ve tüm dünya için iyimserlik kaynağı olduğunu belirten Yıldız, “Ancak uyanık olmalıyız, Suriye'deki ilerleme, daha geniş bölgedeki olumsuz gelişmeler tarafından rayından çıkarılmamalıdır.” dedi.

Yıldız, "Özellikle, İsrail'in İran'a yönelik yasa dışı saldırılarının ardından devam eden şiddet döngüsünün Suriye'yi de kapsamamasını sağlamak zorunludur. İsrail'in istikrarsızlaştırıcı politikaları ve devam eden saldırganlığı dizginlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in Suriye’ye hava saldırılarına ve topraklarına yönelik istilasına dikkati çeken Yıldız, bunların yalnızca ülkenin iç istikrarını baltalamakla kalmadığını, aynı zamanda DEAŞ ile mücadele kapasitesini de aşındırdığını vurguladı.

Yıldız, İsrail'in saldırılarının kolektif bölgesel ve uluslararası güvenliğe tehdit oluşturduğuna işaret ederek, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden ve bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemlerini derhal durdurması çağrısı yaptı.

"Suriye'nin geleceği terörist oluşumlar tarafından rehin tutulmamalıdır"

Suriye’de ayrıca, terörist grupların kırılgan güvenlik ortamını istismar etmesinin engellenmesinin hayati önem taşıdığına vurgu yapan Yıldız, Türkiye’nin özellikle DEAŞ de dahil terörizmin her türlü biçiminin yeniden canlanmasını önlemek için Suriye yönetimiyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Yıldız, "Suriye'nin geleceği terörist oluşumlar tarafından rehin tutulmamalıdır. DEAŞ ve PKK/YPG gibi grupların Suriye'nin geleceğinde yeri yoktur." diye konuştu.

“SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Şam ile yaptığı 10 Mart anlaşmasına uymamış olmasından derin endişe duyduklarını ifade eden Yıldız, bu unsurların devam eden eylemlerinin Suriye'deki güvenlik manzarasını daha da karmaşıklaştırdığına dikkati çekti.

Yıldız, “(Suriye’de) Tüm terörist yapıların dağıtılması şarttır. Tüm silahlı unsurlar silahsızlanmalı, yeteneklerini Suriye devletine teslim etmeli ve tüm terörist aktörler Suriye topraklarından çıkarılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

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