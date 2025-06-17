Açık 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.06.2025 19:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrasında başlayan çatışmalı süreçle ilgili yoğun diplomatik temaslar yürüttüğünü, şiddet sarmalının sona ermesi için çabalarını sürdüreceğini, Netanyahu'nun bölgenin güvenliği için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

İsrail saldırılarının Gazze'deki insani krizi ve soykırımı gölgede bırakmasına müsaade edilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, gelişmelerin Suriye'yi de içine almasına izin verilemeyeceğini belirtti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
Bakan Güler, Rusya Savunma Bakanı Belousov ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:53
Rize'de haziran ayında karla mücadele
20:55
İsrail, İran'da birçok bölgeye saldırılar düzenliyor
20:44
Trump'tan "Hamaney" mesajı: Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik
20:43
Sağlık Bakanlığı, 'Risk Esaslı Denetim Sistemi'ni hayata geçirdi
19:31
Trump: İran semaları üzerinde artık tam ve eksiksiz kontrolümüz var
19:29
THY, kabin memuru alacak
Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı
Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı
FOTO FOKUS
Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ