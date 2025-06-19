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Türk Dünyası
AA 19.06.2025 11:17

KKTC'nin hedefi Türk Devletleri Teşkilatında asil üyelik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Türk Devletleri Teşkilatında gözlemci üyelikten çıkıp, asil üyeliğe geçmeyi hedeflediklerini söyleyerek "Yalnız Azerbaycan'la değil, TDT üyesi diğer ülkelerle de ilişkilerimizi pekiştirmeyi arzu ediyoruz. Tarihten gelen sıkı bağlarımızı daha güçlü sinerjiye dönüştürebiliriz" dedi.

KKTC'nin hedefi Türk Devletleri Teşkilatında asil üyelik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDTkapsamındaki hedeflerini ve beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Kıbrıs Türklerinin 1950'lerden 1970'lere kadar varoluş mücadelesi verdiğini, bu mücadele anavatan Türkiye'nin hep yanlarında olduğunu belirten Üstel, Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Kıbrıs Türklerinin kendi devletini kurduğunu ve bu devletin kurumlarının dünyaya adapte olması için büyük gayret içerisinde olduklarını vurguladı.

Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üst üste üç Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında tüm dünyaya "KKTC'yi tanıyın" çağrısı yaptığını hatırlatarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de KKTC'nin tanınması gerektiğini açıkça ifade etmesinin, kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev'in destekleriyle KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olduğunu anımsatan Üstel, "Hedefimiz, TDT içerisinde gözlemci üyelikten çıkarak asil üyeliğe geçmek ve halklarımız arasındaki ilişkileri daha üst düzeye götürmek." diye konuştu.

"Tarihten gelen sıkı bağlarımızı daha güçlü sinerjiye dönüştürebiliriz"

KKTC Başbakanı, TDT ülkeleri ile ticari ve turizm ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak "İnsanlarımızın artık sözde değil, özde kaynaşmasını istiyoruz. Yalnız Azerbaycan'la değil, TDT üyesi diğer ülkelerle de ilişkilerimizi pekiştirmeyi arzu ediyoruz. Tarihten gelen sıkı bağlarımızı daha güçlü sinerjiye dönüştürebiliriz." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin hedefi Türk Devletleri Teşkilatında asil üyelik

İsrail'in Gazze'ye ve İran'a saldırıları ile Rusya-Ukrayna savaşına değinen Üstel, "Bunlar hoş olaylar değil. Dünyadan adalet, barış ve huzur istiyoruz. Milletlerin savaşlarla değil, görüşmelerle, bir araya gelmekle sorunlarını çözmesini arzu ediyoruz." dedi.

Üstel, Türk devletlerine KKTC konusunda ciddi baskılar geldiğini, kardeş devletlerin bu baskılara boyun eğmeyeceğinden emin olduklarını dile getirdi.

Türk dünyasına KKTC'ye sahip çıkma çağrısında bulunan KKTC Başbakanı Üstel, şunları kaydetti:

"Birlikte olursak kimse bize boyun eğdiremez. KKTC'ye sahip çıkmanızı ve tanımanızı istiyoruz. KKTC'nin tanınması yalnızca diplomatik mesele değildir. Bu, tarihi bir adaletin yerine gelmesi, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme hakkına sahip çıkmasıdır. Bu, Türk dünyasının tarihi sorumluluğudur."

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