Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a 'Türk' mesajı: Engellenmemeli

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Yunanistan'a açık bir çağrıda bulundu.
Komite, Atina hükümetinin Batı Trakya'daki Türklere dernekleşme hakkı vermesi gerektiğini vurguladı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının üzerinden 17 yıl geçtiğini hatırlatan Komite, isimlerinde Türk ifadesi yer alan derneklerin kapatılmasının hukuka aykırı olduğuna işaret etti.
Yeni derneklerin açılması için de izin verilmesinin önemine dikkat çekildi.
Yunan makamlarından, yasal düzenlemeleri belirli bir takvim çerçevesinde hayata geçirmeleri istendi.