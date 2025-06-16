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Türk Dünyası
TRT Haber 16.06.2025 16:45

Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a 'Türk' mesajı: Engellenmemeli

Avrupa Konseyi, Yunanistan'a net bir mesaj verdi. Konseyin bakanlar komitesi, "Batı Trakya'da adında Türk ifadesi yer alan derneklerin faaliyetleri engellenmemeli" dedi. Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 17 yıl önce aldığı karara uymaması da eleştirildi.

Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a 'Türk' mesajı: Engellenmemeli

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Yunanistan'a açık bir çağrıda bulundu.

Komite, Atina hükümetinin Batı Trakya'daki Türklere dernekleşme hakkı vermesi gerektiğini vurguladı.

Yunanistan Batı Trakya'daki 'Türk' varlığını hazmedemiyor
Yunanistan Batı Trakya'daki 'Türk' varlığını hazmedemiyor

Türk ifadesi yer alan derneklerin kapatılmasının hukuka aykırı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının üzerinden 17 yıl geçtiğini hatırlatan Komite, isimlerinde Türk ifadesi yer alan derneklerin kapatılmasının hukuka aykırı olduğuna işaret etti.

Yeni derneklerin açılması için de izin verilmesinin önemine dikkat çekildi.

Yunan makamlarından, yasal düzenlemeleri belirli bir takvim çerçevesinde hayata geçirmeleri istendi. 

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