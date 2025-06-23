Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şam'daki menfur saldırıyı lanetlediğini belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı dileyen Erdoğan, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Saldırının Suriye'nin huzurunu, iç barışını ve bölgenin istikrarını hedef aldığını vurgulayan Erdoğan, "Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye’nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye hükümetinin terörle mücadelesine desteğini sürdüreceğini de kaydetti.