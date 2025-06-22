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Dünya
AA 22.06.2025 16:37

İran Meclisi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri, "Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı. Ancak nihai karar Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde” dedi.

İran Meclisi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi

İran basınına göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Kevseri, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının gündemlerinde olduğunu ve ne zaman gerekirse, hangi dönemde ihtiyaç duyulursa bunun kesinlikle gerçekleştirileceğini belirtti.

Ayrıca, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çıkış konusunun da tartışılmakta ve incelenmekte olduğunu aktaran Kevseri, ancak bu konuda karar alınabilmesi için ilgili mercilerce müzakereler yapıldığını ifade etti.

Kevseri, "Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı. Ancak nihai karar Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında bağlantı yolu durumunda. Basra Körfezi'ndeki çeşitli limanlardan toplanan petrol, tankerler aracılığıyla bu su yolunu kullanarak dünyaya taşındığı için Hürmüz Boğazı, büyük stratejik ve ekonomik öneme sahip.

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