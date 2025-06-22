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Dünya
AA 22.06.2025 14:15

Rosatom: ABD'nin saldırıları İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'ni etkilemedi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, ABD'nin saldırılarının, İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'ni etkilemediğini açıkladı.

Rosatom: ABD'nin saldırıları İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'ni etkilemedi
[Fotograf: AA]

Likhachev, Rus basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından Buşehr Nükleer Santrali'ndeki durumu değerlendirdi.

Buşehr Nükleer Santrali'nin bulunduğu sahadaki durumun "sakin" olduğunu belirten Likhachev, "Dün geceki saldırılar, İran topraklarının bu bölümünü etkilemedi." ifadesini kullandı.

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Likhachev, gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizerek, "İki nükleer santralin inşasında yer alan personelimiz için bir tehdit olması durumunda derhal tahliye sürecini başlatmaya hazırız. İlk adım olarak kadın ve çocukları tahliye etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, Rus uzmanların Buşehr Nükleer Santrali'nde çalıştıklarını belirterek, "250 kişi bulunuyor, 600'e çıkabilir. Bir yere de gitmiyoruz. Bu, bir destek değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

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