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Dünya
AA 22.06.2025 13:36

Rusya, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını "sert bir dille" kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını sert bir dille kınadığını duyurdu.

Rusya, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını "sert bir dille" kınadı

Bakanlık, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Egemen bir devlete yönelik saldırıların sorumsuz bir karar olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya, İsrail'in saldırılarının ardından, ABD'nin İran'daki bazı nükleer tesislere yönelik saldırı düzenlemesini şiddetle kınıyor. Hangi argümanlar kullanılırsa kullanılsın, egemen bir devletin topraklarına füze ve bombalı saldırı düzenleme kararı, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarını ihlal ediyor. Özellikle BMGK daimi üyesi olan ülkenin bunu yapması endişe verici."

Bu saldırının oluşturabileceği radyolojik sonuçların değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "bunun bölgesel ve küresel güvenliği baltalayan tehlikeli gerginlik döngüsünü ve Orta Doğu'da çatışmanın büyümesi riskini daha da artırdığının" altı çizildi.

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İran'a yönelik saldırıların, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) denetim ve izleme sistemine dayalı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) zarar verdiği kaydedilen açıklama, UAEA'nın ve BMGK'nin buna tepki göstermesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "ABD ve İsrail'in çatışmacı eylemlerine birlikte karşı koymak lazım. Saldırganlığı sona erdirmeye, durumun siyasi ve diplomatik yola döndürülmesi için koşulların yaratılması yönünde girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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