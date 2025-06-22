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Dünya
AA 22.06.2025 12:24

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran, ABD'nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır

İstanbul'da konuşan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "İran en güçlü şekilde ABD'nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır." dedi.

Arakçi'nin açıklamalarndan satır başları şöyle:

-İran'ı sadece ABD askeri saldırganlığına karşı değil İsrail'in saldırılarına karşı da koruyacağız.

-(İran'ın) BM Şartı ve ilgili maddeleri çerçevesinde yasal meşru biçimde kendini koruma hakkı vardır ve her türlü tedbiri alacaktır.

-İran'a diplomasiye geri dönün çağrısında bulunmanın pek anlamı yok.

-Ülkemiz saldırgan bir tutumla karşı karşıya. Kendimizi koruma hakkımız çerçevesinde ihtiyaç duyduğumuz ve gerekli oranda cevap vermemiz gerekiyor.

-(ABD-İsrail) Diplomasi taraftarı olmadıklarını kanıtladılar. Sadece tehdit dilinden anladıklarını gösterdiler.

Arakçi Rusya'ya gidecek

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ayrıca, öğleden sonra Moskova'ya gideceğini ve yarın sabah Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir toplantı yapacaklarını söyledi.

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