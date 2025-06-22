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Dünya
AA 22.06.2025 12:12

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den "müzakere sürecini biz bozmadık" mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran, hiç ayrılmadığı (müzakere masasına), havaya uçurmadığı şeye nasıl geri dönebilir?" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den "müzakere sürecini biz bozmadık" mesajı

Arakçi, X sosyal medya hesabından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ülkesine yönelik "müzakereye dönme" çağrılarına yanıt verdi.

Ülkesinin İsrail'in "diplomasiyi bozma kararı aldığında" ABD ile müzakereler yaptığına dikkati çeken Arakçi, bu hafta ise ABD'nin "diplomasiyi bozma kararı aldığında" E3 ve AB ile görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Arakçi, "İngiltere ve AB Yüksek Temsilcisi'ne göre, masaya 'geri dönmesi' gereken İran. İran, hiç ayrılmadığı (müzakere masasına), havaya uçurmadığı şeye nasıl geri dönebilir?" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

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