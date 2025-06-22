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Dünya
AA 22.06.2025 12:52

İsrail'de 32 binden fazla kişi İran'ın saldırılarının ardından devlete tazminat başvurusu yaptı

İran’ın Tel Aviv’e yönelik misilleme saldırılarının ardından İsrail’de 32 binden fazla kişi mal varlıklarında meydana gelen zarar nedeniyle devlete tazminat başvurusunda bulundu.

İsrail'de 32 binden fazla kişi İran'ın saldırılarının ardından devlete tazminat başvurusu yaptı

İsrail merkezli Kanal 7 televizyonunun haberine göre, hükümete bağlı Tazminat Fonu, merkezlerine savaşın başlangıcından bu yana toplam 32 bin 717 başvuru ulaştığını aktardı.

Söz konusu başvurulardan 26 bin 523’ü bina hasarları, 2 bin 902’si araç hasarları ve 3 bin 268’inin ise ekipman zararları nedeniyle yapıldığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, İran’ın fırlattığı füzeler nedeniyle evleri ciddi şekilde hasar gören 10 bin 630 kişinin evlerinden tahliye edildiği aktarıldı.

İran füzeleri İsrail'i vurdu
İran füzeleri İsrail'i vurdu

İran, bu sabah ABD’nin İran’daki üç nükleer tesisi bombalamasının ardından, İsrail’in orta ve kuzey bölgelerine yönelik yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

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