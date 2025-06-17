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TRT Haber 17.06.2025 12:00

Hürmüz Boğazı'nın kapanması Türkiye'yi etkiler mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail-İran çatışmasından dolayı Hürmüz Boğazı’nın kapanma ihtimaliyle ilgili, "Biz İran'dan petrol değil doğal gaz alıyoruz, arz güvenliği ile ilgili sorun yok. Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda Türkiye'nin Basra kaynaklı petrol alımında oluşacak eksiklik ikame edilebilir" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması Türkiye'yi etkiler mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Petrol fiyatları daha da yukarı çıkabilir"

İsrail-İran çatışması küresel petrol fiyatlarını doğrudan etkiledi, petrol arzı konusunda endişeleri artırdı.

Bakan Bayraktar, yaşanabilecek petrol krizinin Türkiye'yi etkileme olasılığına ilişkin şunları söyledi:

"Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor daha da yukarı çıkabilir mi çıkabilir. Ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz."

Hürmüz Boğazı'nın kapanması Türkiye'yi etkiler mi?

Bayraktar, Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumuna ilişkin, "Zaten Türkiye 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmıyor. İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Gabar'dan, petrol ihtiyacımızın yüzde 8’ini karşılıyoruz ama tabii bunlar ikame edilebilir" ifadelerini kullandı.

 

"Doğal gaz fiyatı da yukarı gidebilir"

Bakan Bayraktar yaşanan çatışmaların doğal gaza etkisine ilişkin de şunları aktardı:

"Gabar'dan petrol ihtiyacımızın yüzde 8’ini karşılıyoruz. Ama tabi bunlar ikame edilebilir. Burada bize en önemli etki makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğal gaza yansıması olur. Doğal gaz fiyatı da yukarı gidebilir. Arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz biz."

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Alparslan Bayraktar Doğal gaz İran İsrail Petrol
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