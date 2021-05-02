Gerçeğe aykırı belge düzenlemek, kara para aklamak ve ABD hazinesini 511 milyon dolar zarara uğratmak...

Bu suçlamalarla ABD'de görülen davanın Türkiye'yi ilgilendiren bir yönü de bulunuyor. Çünkü para, iddiaya göre Türkiye'de Sezgin Baran Korkmaz'a ait SBK Holding'e bağlı şirketler aracılığıyla aklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi hakkında yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında, "mal varlığı değerini aklama" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.https://t.co/0kFvYUxLth pic.twitter.com/Cg87MeK19w — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2021

Sezgin Baran Korkmaz'ın 7 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Hazırlanan iddianamede, SBK Holding'e bağlı şirketlerin ABD bağlantılarına ve hesap hareketlerine yer verildi. Amerika'da Kingston ailesine yönelik yargılamaya dikkat çekilerek ailenin suçlamaları kabul ettiği vurgulandı.

"Sezgin Baran Korkmaz'a aktarılan paraların 'dolandırıcılık' sonucu elde edildiğine yönelik somut delil olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Hakkında yakalama kararı olan Sezgin Baran Korkmaz hakkında "mal varlığı değerini aklama" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

3'ü yabancı uyruklu diğer 9 şüpheli için de 1 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

6 şirket sorumlu bulundu, faaliyet izinlerinin iptali istendi

Savcılık ayrıca, zanlıların, bu yöntemlerle elde ettiği mal varlıklarına el konulmasını, SBK Holding'in de yer aldığı sorumlu 6 şirketin faaliyet izinlerinin iptali istedi.

İddianame, İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak.