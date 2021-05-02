Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı.

Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler, anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı.

Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.