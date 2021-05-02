Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 13:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı ]
Terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de yine sivilleri hedef aldı. Düzenlenen saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.
Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı.
Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler, anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı.
Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı.
Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Etiketler: Afrin PKK/YPG Terör Örgütü Sosyal Medya
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