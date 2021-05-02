Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Şırnak’a gitti.

Mehmetçik ile iftar yaptı

Bakan Akar ve Komutanlar 2'nci Hudut Bölük Komutanlığının Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesini ziyaret etti.

Birliğin şeref defterini imzalayan Bakan Akar, Bölük Komutanı’na Türk Bayrağını teslim etti. Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Akar'a, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk tarafından bu bölgede icra edilen Pençe-Şimşek operasyonuyla ilgili brifing verildi.

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Mehmetçikle iftar yaptı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

44 terörist etkisiz hale getirildi

İftarın ardından askerlere hitap eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Burada çok önemli görevler yapıyorsunuz. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız."

"Bütün silahlarımız yerli ve milli olacak"

Yürüttükleri mücadelenin sadece teröristlere karşı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla sorunumuz yok. Tek hedefimiz terörü bitirmek, en son teröristi etkisiz hâle getirmek. Dolayısıyla Türklerin, Kürtlerin, Arapların burada yaşayan tüm insanların kardeş olduğunu, her birinin Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşı olduğunu unutmayacağız. Yaptığımız çalışmaları buna göre yapacağız, buna göre sonlandıracağız.

Sizin burada yaptığınız operasyonların başarılı olması için bir taraftan eğitimlerimiz, atış faaliyetlerimiz, tatbikatlarımız devam ederken, diğer taraftan da elinizdeki silahların, araçların-gereçlerin en üstün teknolojiye sahip olması için de gece gündüz çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve millî savunma sanayi hamlesiyle elimizdeki silahların, araçların-gereçlerin yüzde 70’i yerli ve millî oldu. İnşallah bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam edecek ve çok daha ileri seviyelere gidecek. Bütün silahlarımız, araçlarımız-gereçlerimiz yerli ve milli olacak inşallah."

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanı]

"Kardeşlerimizin haklı davasında da yanlarında olacağız"

Bakan Akar, Türk Silahı Kuvvetlerinin haklı mücadelesini gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında sürdürmeye devam ettiğini belirtti:

"Bu mücadeleyi; Azerbaycan'da, Libya'da, Afganistan'da, Kosova’da, Sudan'da yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Hem kendi hak ve menfaatlerimizi koruyup kollayacağız, hem de dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında onların yanında olacağız. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta Türkiye'nin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, alaka ve menfaatlerini de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde geri adım atmadan sonuna kadar korumaya, kollamaya devam edeceğiz."