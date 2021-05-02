Kripto para borsasının Türkiye’deki firmalarından Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, vurgunun ardından kayıplara karıştı.

Firari Özer'in yakalanması için yürütülen çalışmalar devam ederken, Özer'in kaçış hikayesinin ayrıntıları da bir bir ortaya çıkıyor.

İlk tespitler Mart ayının başında Arnavutluk'ta bazı kişilerle irtibat kurduğu yönünde.

Özer'i yakalama çalışmaları sürüyor

Arnavutluk vatandaşı bir çiftle defalarca telefonda görüştü. Bu çiftten erkek olanın birkaç kez Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı belirlendi. Çift olarak ise 9 Mart’ta İstanbul’a geldiler, ancak 24 saat sonra hızlı bir şekilde Tiran’a döndüler. İşte bu tarihten sonra, aralarındaki bağlantı koptu. Ta ki tarihler 20 Nisan’ı gösterene dek.

20 Nisan Salı günü Faruk Fatih Özer, Air Alabania’dan aldığı tek yön uçak bileti ile Tiran’a uçtu.

Sınırı aşan suçlar konusunda iş birliği ve koordinasyon amacıyla operasyona dahil olan Türk polisi de hem ifade alım işlemlerinde destek oluyor hem de zaman zaman operasyonlara katılıyor.

TRT Haber, Arnavutluk’ta kripto para firarisi Faruk Fatih Özer’in yakalanmasına dair operasyonu takip etmeye devam ediyor. 108 milyon dolar ile Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer için çember daraldı. Soruşturmadaki son durumu @trthaber muhabiri Ceyda Muslu aktardı. pic.twitter.com/cCR2k4afZQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2021

Türk polisi çemberi daralttı

Gelelim kaçma ihtimali olan ülkelere...

Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Kosova ve Bosna Hersek. Bunlara ek olarak sürat teknesiyle İtalya’ya kaçma ihtimali de söz konusu. Bu nedenle de Arnavutluk’ta Fier, Avlonya ve Durres sıkı takip altında. Ancak bu ihtimalin gerçekleşmesi oldukça zor.

Çünkü İnterpol nezdinde kırmızı bültenle aranan Özer'in, Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Teşkilatı FRONTEX’in hakimiyeti olan bir bölgeden kaçmayacağı belirtiliyor. Yakalandığı an teslim edileceği için bu yola başvurma olasılığı düşük görünüyor.

En yüksek olasılıksa Karadağ...Ancak orada da İnterpol ile birlikte hareket eden Türk polisi çemberi daralttı.

Kamera: Hayrettin Kavi