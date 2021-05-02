Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 milyon 52 bin 86 çalışma muafiyet belgesi düzenlendi
[Fotoğraf: Arşiv]
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma süreciyle ilgili, bugün saat 11.00 itibarıyla toplam 2 milyon 52 bin 86 "çalışma muafiyet izni belgesinin" düzenlendiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, e-devlet üzerinden başvurularının yapıldığı çalışma muafiyet izin belgelerinin verilme sayısıyla ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Tam kapanma sürecinde, 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir" dendi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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