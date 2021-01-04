Kara para akladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz iddiaları yalanlamış, 'Türkiye'ye geliyorum' demişti.

İşlerini bahane gösterdi

Ancak dönüş tarihi gelince yeni bir açıklama yaptı.

"İstanbul'a dönecektim fakat bugün hukukçularımızla yaptığımız değerlendirme neticesinde; hukukçularım bana döndüğüm zaman bir yurt dışı çıkış yasağıyla karşılaşabileceğimi ve Avrupa'daki işlerimi tamamen bitirerek öyle dönmem gerektiğini dile getirdiler."

Korkmaz yeni tarih verdi

İşlerini bahane olarak gösteren Korkmaz yeni bir tarih de verdi.

"Onların tavsiyesi üzerine burada birkaç hafta içerisinde tüm işlerimi yoluna sokarak öyle döneceğim."

29 Aralık'ta SBK Holding ve bünyesinde kurulan şirketler aracılığıyla 132 milyon dolarlık kara para aklandığı iddiası üzerine başlatılan operasyon kapsamında 11 kişi tutuklanmış, İşadamı Korkmaz yurt dışında olduğu için gözaltına alınamamıştı.