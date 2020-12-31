SBK Holding'e yönelik "132 milyon dolarlık kara para aklama" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı.

Operasyon kapsamında firari şüpheli Sezgin Baran Korkmaz’ın evinde yapılan aramalarda, şömine içinde yakılmış halde bulunan telefon, Korkmaz’ın eşi Gökmen Korkmaz’a ait olduğu ortaya çıktı.

Gökmen Korkmaz, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından ifadeye çağırıldı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Telefona dair inceleme, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından devam ediyor. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Milyoner bekçi

Holdingin Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklamak kullandığı hiçbir şirkette yönetici olarak yer almadığı belirlenmişti. Şirketlerin yönetimindeki isimler ise dikkat çekiciydi. O isimlerden biri holdingin şirketlerinden Komaks'ta bekçilik yapan Ziyaddin Bartık'tı.

103 milyon sermayeli şirket ile 7 milyonluk villa bekçinin üzerine çıktı

Polis baskın için şirkete gittiğinde kendilerini bekçi Bartık karşıladı, görevinin başındaydı. SBK holdingin paravan olarak kullandığı isimlerden biriydi. Adına Lüksemburg'ta kurulmuş 11 milyon 500 bin euro, yani 103 milyon Türk lirası sermayeli Ivory Sarl adlı şirket vardı. Bu kadar da değildi, 7 milyon liralık bir villa da onun üzerineydi.

"Ben bilmem Sezgin Ağam bilir"

2018 yılından bu yana şirketin sahibi olarak görünen Bartık gözaltına alındı.

İlk sorgusunda polis, "Villa neden senin adına?" diye sordu, "Ben bilmem Sezgin Ağam bilir" yanıtını aldı.