CHP'li Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakimlerin adil olacağına dair kuşkum var" sözleri büyük tepki çekmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Tartışmaların kimseye fayda getirmeyeceğine dikkat çekildi: "Zor şartlarda üstün bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren Türk Hakim ve Savcılarını; yaşam biçimleri, giyim kuşamları, inançları gibi çağ dışı anlayışla tartışmaya açmak, yargı sistemimize, adalete, ülkeye ve millete hiçbir katkı sunmayacağı unutulmamalıdır."

Türk hakim ve savcılarının birinci önceliğinin anayasaya, kanunlara, dosyadaki maddi gerçeğe ve hukuka uygun elde edilmiş delillere göre hüküm vermek olduğunun altı çizildi.

Duyarlılık vurgusu

Açıklamada, "Türk hakim ve Savcıları, millet olmanın, bir arada huzur içinde yaşamanın bir gereği olarak; farklılıklara saygı duyma, birbirine anlayışla yaklaşma ve herkese eşit davranma bilinciyle; dil, din, mezhep, ırk, etnik köken, cinsiyet, siyasi düşünce, sosyal ve ekonomik durum, hemşehricilik, yaşam biçimi, dış görünüş, medeni hal gibi sebeplerin ayrımcılığa neden olmaması için toplumun her ferdinin göstermesi gereken duyarlılığın üstünde bir farkındalığa sahiptir" denildi.

Hakim ve savcı olabilmek için gerekli şartların, anayasada açıkça belirtildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimize ve demokrasi kazanımlarına ters düşer"

"Giyim, kuşam, yaşam biçimi, etnik kimlik gibi çoğaltılabilecek nedenlerle hakim ve savcıların tarafsızlığına gölge düşürecek açıklamalar, 100 yaşına girmeye hazırlanan Cumhuriyetimize ve demokrasi kazanımlarına ters düşecek; birlik olma, beraber olma ve millet olma şiarımıza uygun olmayacaktır.

Hakim ve savcı olabilmek için gerekli şartlar, anayasa ve yasalarımızda açıkça belirtilmiştir. Yasal mevzuat dışında başka sınırlamalar aramak; anayasamızda ve evrensel hukukta güvence altına alınan temel hak ve hürriyetler anlayışı ve hukuk devleti ilkesiyle de asla bağdaşmayacaktır."