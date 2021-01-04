İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Can Ataklı'nın "darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok" sözleri ile eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi" açıklamasına tepki gösterdi.

Muhalefetin sözcülüğünü yapanlar haftaya darbe söylemleri ile başlamışlar.



Biri “Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok” derken, bir diğeri “Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı” diyor.



Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 4, 2021

'Seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet hep aynı'

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefetin sözcülüğünü yapanlar haftaya darbe söylemleri ile başlamışlar. Biri “Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok” derken, bir diğeri “Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı” diyor. Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil."

Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyetin 27 Mayıs’tan bu yana hep aynı olduğunu belirten Altun, "Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı" dedi.

Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs’tan bu yana hep aynı.

Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 4, 2021

'Darbeyi savunanların, meşru görenlerin söylemi trajikomiktir'

Altun açıklamasında şunları da aktardı:

"Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes’ten Erdoğan’a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir."