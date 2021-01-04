Milletvekilleri 1 yıl içinde 360'ı açık havada, 582'si Ana Bina basın toplantı salonunda, 8'i Halkla İlişkiler Binası'nda olmak üzere toplam 950 basın toplantısı düzenledi.

Salgın sebebiyle Milletvekillerinin basın toplantıları, hava koşullarının uygun olduğu dönemde açık havada, kış mevsiminde ise Basın Toplantısı Salonu'nda düzenlendi. Toplantı salonunda salgın önlemleri kapsamında yeni düzenlemeler yapıldı.

Tedbirler kapsamında milletvekilleri, meclis çalışanları ve gazeteciler maske taktı.

Mecliste koronavirüs tedbirleri sıkı tutuldu

Genel Kurul'a, grup ve komisyon toplantılarına katılan milletvekillerine ve personele her pazartesi günü koronavirüs testi yapıldı.

Milletvekili sıraları, izleyici locaları, basın toplantısı salonu, fiziki mesafe kuralı gereği birer koltuk boş bırakılarak düzenlendi.