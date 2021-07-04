Sezgin Baran Korkmaz, kara para aklama soruşturması kapsamında aranıyordu.

19 Haziran'da Avusturya'da yakalandı.

Yakalandığı Wels kentinde ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Gizli oturum yapılacak

Hem Türkiye'nin hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin iade talepli başvurusu var. Wels Bölge Mahkemesi gizli oturum yapacak. İki ülkenin başvurusunu inceleyecek.

Mahkemenin öncelikle Korkmaz'ın bu süreci tutuklu mu yoksa tutuksuz mu geçireceği yönünde bir karar vermesi bekleniyor. Verilecek kararın iade sürecine ilişkin yol haritasını belirleyeceği de ifade ediliyor.

Korkmaz, 21 Haziran'da Avusturya Viyana Eyalet Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Mahkeme Korkmaz hakkında geçici tutuklama kararı vermiş, aldığı yetkisizlik kararı ile dosyayı ilk gözaltı işleminin yapıldığı Wels kentine göndermişti.