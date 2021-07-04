Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Havalimanları ve sınır kapılarımızda aşı. 48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." ifadesini kullandı.

HAVALİMANLARI VE SINIR KAPILARIMIZDA AŞI. 48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2021