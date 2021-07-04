Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 15:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlara aşı hizmeti sunulduğunu söyledi. Koca, "İki sınır kapımız ve iki havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." dedi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Havalimanları ve sınır kapılarımızda aşı. 48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." ifadesini kullandı.
HAVALİMANLARI VE SINIR KAPILARIMIZDA AŞI. 48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2021
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