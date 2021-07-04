Dün Akdeniz'de yaşanan göçmen faciası üzerine Türkiye uluslararası topluma yeniden seslendi.

Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, 2021 yılında Akdeniz'de 866 göçmenin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Açıklamada, Libya ve Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağı olmadığı, nedenin Sahraaltı Afrika'da, Afganistan'da ve Suriye'de devam eden istikrarsızlıklar, çatışmalar ve yoksulluk olduğu vurgulandı.

"Uluslararası toplumu sorumluluk paylaşmaya davet ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, karma göç hareketinin kökeninde yatan sorunları çözmeye yönelik sorumluluğu paylaşma çağrısında bulundu.

Dün Tunus'ta Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışırken tekneleri arıza yapan 84 göçmen kurtarılmış, yetkililer 43 göçmenin de kayıp olduğunu açıklamıştı.