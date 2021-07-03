Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 13:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de göçmen faciası: 43 göçmen boğuldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Tunus açıklarında göçmen teknesi battı. 43 göçmen boğulurken, 84 göçmen kurtarıldı.
Tunus Kızılayı, düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battığını açıkladı.
Libya'nın kuzeyindeki Zuvare şehrinden, İtalya'da gitmek için yola çıkan ve yaklaşık 130 düzensiz göçmeni taşıyan tekne, Tunus açıklarında battı.
Faciada en az 43 düzensiz göçmen boğulurken, 84'ü ise kurtarıldı.
Teknedeki düzensiz göçmenlerin, Mısır, Sudan, Eritre ve Bangladeşli olduğu açıklandı.
Etiketler: Son Dakika Düzensiz Göçmenler İtalya Mısır
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