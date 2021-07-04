Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
"100 Milyon Adım 100 Bisiklet" projesinde 80 milyon adım geçildi
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, sağlıklı hayat ve temiz çevre için başlatılan "100 Milyon Adım 100 Bisiklet" projesinde 80 milyon adım geçildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Sağlıklı bir hayat, temiz bir çevre için başlattığımız '100 Milyon Adım' projemizde 80 milyon adımı geçtik. Haydi bu farkındalığa sen de destek ol, 100 milyon adımı birlikte tamamlayalım. Üstelik hedefimize ortak olan 100 kişiye bisiklet hediye." ifadeleri kullanıldı.
Projenin "http://100milyonadim.com" sayfasındaki bilgilere göre saat 13.00 itibarıyla 84 milyon adıma ulaşıldı.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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