Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Sağlıklı bir hayat, temiz bir çevre için başlattığımız '100 Milyon Adım' projemizde 80 milyon adımı geçtik. Haydi bu farkındalığa sen de destek ol, 100 milyon adımı birlikte tamamlayalım. Üstelik hedefimize ortak olan 100 kişiye bisiklet hediye." ifadeleri kullanıldı.

Projenin "http://100milyonadim.com" sayfasındaki bilgilere göre saat 13.00 itibarıyla 84 milyon adıma ulaşıldı.