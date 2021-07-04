CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Meclis'e sevk edilen fezleke, CHP yönetiminin gündeminde.

Kılıçdaroğlu'nun 4 yıla kadar hapsi isteniyor. MYK toplantısında ele alınacak fezleke, hukukçu kurmaylarla değerlendirilecek.

Daha önce de CHP yönetimi hakkında hazırlanan fezlekeler de Meclis'e sevk edilmişti. CHP bu konuda nasıl bir yol haritası izleyeceğini belirleyecek.

CHP'de yeni anayasa mesaisi

CHP'nin gündemindeki ikinci başlık yeni Anayasa çalışmaları.

Parti yönetimi taslak metne son şeklini Parti Meclisi toplantısında verdi. 29 maddelik temel ilkeler belirlendi. Bundan sonraki adımda "ortak masa" kurulacak.

CHP, taslak metni sadece Millet İttifakı ile paylaşmayacak.

Parlamenter sistemi savunan tüm partilerle görüşülecek

Parlamenter sistemi savunan tüm partilerle ortak masada buluşulacak. Liderler düzeyindeki görüşme trafiğinin ay sonu itibariyle başlaması bekleniyor.

İstişare sürecinde temel ilkelerde anlaşma aranacak, parlamenter sisteme dönüşte yaşanabilecek sorunlar tespit edilecek.

Ortak masa çalışmasının ardından güçlendirilmiş parlamenter sistem için ortak metne imza atılması planlanıyor.

