Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu Akdeniz ve Ege'de, Türkiye'nin deniz alaka ve menfaatlerini korumaya yönelik faaliyetlerini yerine getirirken, Karadeniz Uyum Harekatı, Akdeniz Kalkanı Harekatı, Durumsal Farkındalık Harekatı'nı da başarıyla sürdürüyor.

Sondaj ve araştırma gemilerine koruma ve refakat görevine de devam eden Bahriyelilerin yoğunluğunu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Türk Deniz Kuvvetleri yaklaşık 200 bin saat/yıl seyir yapmak suretiyle bütün zamanların rekorunu kırdı" açıklamasıyla ortaya koydu.

Buna göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından personel eksikliği nedeniyle yaşadığı sıkıntılı dönemi kısa sürede atlatarak görev sürelerini yukarı taşıdı.

Yıllık ortalama 109 bin 724 saat seyir yapıldı

Son 20 yılın verilerine göre, yıllık ortalama 109 bin 724 saat seyir yapan Bahriyeliler, bu rakamları son üç yıl içinde artırdı.

2000'de 81 bin 376 saat, 2001'de 67 bin 882 saat seyir yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları 2011'e kadar 100 bin saatin altında yıllık seyir süresi gerçekleştirdi.

Bu rakam iç savaş nedeniyle Libya'daki vatandaşların tahliyesi göreviyle 2011'de yükseldi. Libya Türk Görev Grubu'nun Bingazi Limanı'ndan vatandaşların tahliyesi nedeniyle üstlendiği yoğun görevlerin ardından Bahriyelilerin 2011'deki yıllık seyir süresi 130 bin 348 saate yükseldi.

Sonraki dönemde yıllık ortalama 100 bin saat civarında devam eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının seyir süresi, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından azalan personel sayısı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bünyesinden ayrılmasına rağmen 2017'de yıllık ortalama 116 bin 224 saat oldu.

FETÖ'cü teröristlerden temizlendikten sonra görev süreleri hızla yükseldi

FETÖ üyesi teröristlerden temizlendikten sonra Bahriyelilerin görev sürelerinde de hızlı yükselme yaşandı. Gerek Mavi Vatan'daki görevleri, tatbikatları gerek aynı anda diğer milli, uluslararası ve NATO görevlerini bir arada yerine getiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları 2018'de 124 bin 386 saat görev yaptı.