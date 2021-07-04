Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 10:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren-14 Operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol Köyü kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol Köyü kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol Köyü kırsalında, Polis-İHA ve Jandarma-SİHA destekli icra edilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri ile operasyonlara devam edilmektedir."
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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