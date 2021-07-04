Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra, terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri de engellemek maksadıyla narkoterör operasyonlarına devam ediyor.

Bingöl’de gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda 15 milyon 217 bin kök kenevirin ele geçirildiği açıklandı. Operasyon sayesinde terör örgütünün 3,5 milyar TL finans sağlamasının da önüne geçildi.https://t.co/ipBjvqI62y pic.twitter.com/IsMnwOBkNa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 4, 2021

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç İlçesi Yolaçtı Köyü kırsalında PKK/KCK/PYD terör örgütünün uyuşturucu tarlaları tespit edildi.

Jandarma komando, JÖH birlikleri ile güvenlik korucularının da desteğiyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince 2 Temmuz Cuma günü 230 personel ile Eren-4 Narkoterör operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, 15 milyon 217 bin kök kenevir, 290 kilogram toz esrar, 600 kök skunk bitkisi ile uyuşturucu tarlalarını besleyen 70 bin metre damlama su borusu ve 4 bin metre sulama borusu ele ele geçirildi.

1’ i suçüstü olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Uyuşturucudan teröre para akacaktı: 3,5 milyar lira

Operasyonlarda ele geçirilen 15 milyon 217 bin kök kenevir bitkisinin imha edilmesi ile 350 ton toz esrar elde edilmesinin de önüne geçildi.

Ele geçirilen kenevir bitkisinin esrara dönüştürülmesi halinde terör örgütünün 3,5 milyar lira finans sağlamasının da önüne geçildi.