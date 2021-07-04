Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasının açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane ziyaretinde hasta ve yakınlarını da ziyaret etti, çocuk hastalara hediyeler verdi.

Ziyaretleri sırasında kolundaki yanık nedeniyle hastanede tedavi gören küçük bir kızla konuşan Erdoğan, küçük kızın sarılma isteğini de geri çevirmedi.