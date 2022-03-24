Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Ülke seçim barajı yüzde 10’dan yüzde 7'ye indirilecek.

Genel Kurul'da görüşüldükten sonra yasalaşacak olan teklifle, milletvekili dağılımında, ittifak içindeki her partinin seçim çevresinde aldığı oy sayısı dikkate alınacak.

Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Seçim barajı yüzde 10’dan yüzde 7'ye indiriliyor. Daha fazla ayrıntı @trthaber’de.https://t.co/5iFVm0QH1e pic.twitter.com/SXdPeUUusL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 24, 2022

TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

Siyasi partiler, ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılabilecek.