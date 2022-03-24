Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 00:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kanun teklifi Meclis'te: Ön ödemeli devre mülk satışı yapılamayacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tüketicinin korunmasına yönelik kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemeye göre ön ödemeli devre mülk ve devre tatil satışı yapılamayacak. Teklifin ilk 9 maddesi kabul edildi.
Kanun teklifi, konut, devre mülk ve devre tatil satışlarından doğan mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyor.
Düzenlemeye göre, ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Teslim süresi 48 ayı geçemeyecek.
Devre mülk satışlarına düzenleme
Teklife göre, ön ödemeli usulle devre mülk satışı yasaklanacak. Devre mülk satışları kat mülkiyeti kanununa göre yapılacak. Devre tatil sözleşmelerinde azami süre 10 yıl olacak Artık ön ödemeli devre tatil satışları da yapılamayacak.
Ayrıca tüketici hakem heyetleri daha aktif hizmet için yeniden yapılandırılacak.
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