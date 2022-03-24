Kanun teklifi, konut, devre mülk ve devre tatil satışlarından doğan mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyor.

Düzenlemeye göre, ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Teslim süresi 48 ayı geçemeyecek.

Devre mülk satışlarına düzenleme

Teklife göre, ön ödemeli usulle devre mülk satışı yasaklanacak. Devre mülk satışları kat mülkiyeti kanununa göre yapılacak. Devre tatil sözleşmelerinde azami süre 10 yıl olacak Artık ön ödemeli devre tatil satışları da yapılamayacak.

Ayrıca tüketici hakem heyetleri daha aktif hizmet için yeniden yapılandırılacak.