Ukrayna'daki savaş kimini ülkesini terk etmeye, kimini de ülke içinde güvenli yerlere göç etmeye zorladı...

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 3 milyonu aşkın kişi mülteci oldu.

Rusya-Ukrayna arasında müzakereler devam ediyor. Ancak geriye yıkık binalar, acıları yüzlerinden okunan sivillerin fotoğrafları kalıyor...

Türkiye, iki ülkeyle de temaslarını sürdürebilen sayılı ülkelerden biri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk günlerden beri kalıcı barışın sağlanması adına yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü, ara buluculuk çağrısını her seferinde yineledi.

Bu süreçte Erdoğan, krizin tarafları başta olmak üzere dünya liderleriyle temas trafiğini sürdürdü.

Zelenskiy ile 4, Putin ile 2 kez görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 4 kez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2 kez telefonda görüştü.

Görüşmelerde, kalıcı ateşkesin önemine değindi, iki lideri bir araya getirme çabalarının süreceğini vurguladı.

Erdoğan, Putin ile son görüşmesinde, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, iki lideri İstanbul veya Ankara’da misafir etme teklifini iletti.

"Erdoğan güçlü bir lider"

Saldırıların ilk günlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliği için "kilit ülke" olduğunu vurguladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da güçlü bir lider olduğunu söyledi:

"Türkiye, siyasi seviyede Putin'i geri çekilmesi için ikna etmek adına çok şey yapıyor. Erdoğan ile iyi bir kişisel ilişkimiz var, güçlü bir lider. Herkes bu pozisyonda değil."



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının 8'inci gününde konuştu.https://t.co/YXWLYlAhrc pic.twitter.com/7ycatQrkjm — TRT HABER (@trthaber) March 3, 2022

20'yi aşkın dünya lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkesin sağlanması için 20’yi aşkın dünya lideri ve uluslararası kuruluş temsilcisiyle görüştü. Erdoğan'ın görüştüğü isimler ise şöyle:

"ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohanni, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel."

Antalya Diplomasi Forumu'nda 11 liderle görüştü

Türkiye, savaşın iki tarafının dışişleri bakanlarını da Antalya Diplomasi Forumu kapsamında 10 Mart’ta bir araya getirerek önemli bir diplomatik başarıya imza attı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın katıldığı toplantıda, savaşın sonlandırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de aralarında bulunduğu 11 liderle görüştü.

BM Genel Sekreteri barışa katkı çalışmaları için teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mart’ta ise Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ara buluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

Erdoğan, 14 Mart'ta Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile basın toplantısı düzenledi. Scholz, "Montrö anlaşması uyarınca Boğazların savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için teşekkür borçluyuz" dedi.

"Türkiye, bölgede barışın sağlanmasında önemli rol oynuyor"

Erdoğan, 16 Mart'ta Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile de görüştü.

Görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapıldı, Duda, "Konuşmamızın en önemli konusu Ukrayna'daki durum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ettim çabaları için. Barış için uğraştığını biliyorum. Türkiye coğrafi ve siyasi olarak çok önemli, bölgede barışın sağlanmasında önemli rol oynuyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye teşekkür

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da 22 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin savaşın sona erdirilmesi için attığı adımlara ve Ukrayna’ya yaptığı yardımlara değindi.

Price, "Türkiye'ye, Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne olan bağlılığına ve Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu zamanlarda yardım çabalarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Rutte: Türkiye çok kritik bir rol oynuyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye'nin bölgedeki rolüne dikkat çekti:

"Türkiye yapabileceği her şeyi zaten yapıyor, çok kritik bir rol oynuyor. (Türkiye) Almanya, Fransa ve ABD dışında hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile teması olan ender ülkelerden. Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını da alenen kınadı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar etkin diplomasi trafiğini sürdürdü. Son olarak krizle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere Brüksel'deki NATO zirvesine katıldı, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki tutumunu NATO liderleriyle paylaştı.

İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için hem kendisinin hem de kurmaylarının gerçekleştirdiği diplomatik girişimlere vurgu yaptı. Ankara'nın çözüm önerileri üzerinde durdu.

Diplomatik temaslar Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Ankara-Moskova ve Ankara-Kiev hattında diplomatik temaslar devam edecek, sorunların aynı masa etrafında çözülmesi çağrısı her defasında tekrarlanacak.

Görüşmelerde, Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğu vurgulanacak.