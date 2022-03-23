Somali'nin Başkenti Mogadişu'da elçilik binaları ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinin bulunduğu bölgede silahlı saldırı düzenlendi.

Somalili yetkililer çatışmada 3 polisin yaralandığını 2 teröristin ise öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırıyı DEAŞ ve Eş-Şebab üstlendi

Olay sonrası havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Saldırıyı terör örgütleri DEAŞ ve Eş-Şebab üstlendi.

Saldırının gerçekleştiği yüksek koruma altındaki Halane Kampı bölgesinde Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği temsilcilikleri de bulunuyor.

Türkiye'den saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırı kınandı, hayatını kaybedenler için bağsağlığı dilendi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün Mogadişu havalimanının da yer aldığı güvenli bölgede düzenlenen terör saldırısında 7 güvenlik gücü personelinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz."

Açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği aktarıldı.