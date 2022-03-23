Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, BM'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ofislerinin de yer aldığı Halane yerleşkesinin girişlerinden birine saldırı yapıldı.

Güvenlik güçleri, üst düzey koruma altında olan yerleşkeye saldıranlara karşılık verdi.

Polis, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Saldırının yapıldığı alandan dumanlar yükseliyor.

Terör örgütü Eş-Şebab, geçen yıl söz konusu yerleşkeye havan mermili saldırı düzenlemişti.