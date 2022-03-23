Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de Birleşmiş Milletler yerleşkesine terör saldırısı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Birleşmiş Milletler yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.
Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, BM'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ofislerinin de yer aldığı Halane yerleşkesinin girişlerinden birine saldırı yapıldı.
Güvenlik güçleri, üst düzey koruma altında olan yerleşkeye saldıranlara karşılık verdi.
Polis, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Saldırının yapıldığı alandan dumanlar yükseliyor.
Terör örgütü Eş-Şebab, geçen yıl söz konusu yerleşkeye havan mermili saldırı düzenlemişti.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Somali
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