Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kiev saldırı altında
[Fotoğraf: Reuters]
Rus güçlerinin dün geceden bu yana Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırılarında 4 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 28. gününe girerken Rus güçlerinin Kiev’e saldırıları sürüyor.
Rus güçlerinin Kiev’in Nyvky semtine düzenlediği saldırıda 2 müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı.
[Fotoğraf: Reuters]
En az 4 kişi yaralandı
Ukrayna basınında yer alan haberde, Kiev’de dün geceden bu yana bir alışveriş merkezi de dahil, bazı bölgelerin Rus güçlerince hedef alındığı belirtildi.
Kiev’deki saldırılarda en az 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Son Haberler
- 12:34
- 12:33
- 12:23
- 12:28
- 12:18
Sıradaki Haber
Polonya 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz