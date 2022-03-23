Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 28. gününe girerken Rus güçlerinin Kiev’e saldırıları sürüyor.

Rus güçlerinin Kiev’in Nyvky semtine düzenlediği saldırıda 2 müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

En az 4 kişi yaralandı

Ukrayna basınında yer alan haberde, Kiev’de dün geceden bu yana bir alışveriş merkezi de dahil, bazı bölgelerin Rus güçlerince hedef alındığı belirtildi.

Kiev’deki saldırılarda en az 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.