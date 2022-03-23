Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor.

Rusya'nın saldırıları Ukrayna'nın stratejik şehirlerinden biri olan Mariupol'de yoğunlaştı.

Mariupol, coğrafi konum itibarıyla stratejik ve ekonomik önem taşıyor. Donetsk bölgesinin en büyük şehirlerinden biri olan Mariupol’de Azak Denizi’nin en büyük ve donanımlı limanı bulunuyor.

Limandaki derin rıhtımlar nakliyecilik açısından önemli imkanlar sağlıyor. Rusya’nın Azak Denizi’ndeki diğer limanlarının kapasitesi, bu liman ile kıyaslandığında sınırlı kalıyor.

Bu şehirden sivillerin tahliyesinde de zorluk yaşanıyor.

"Tahliyeler Rus güçlerince engelleniyor"

Rus ordusunun Mariupol kentine sürekli saldırı düzenlediğine dikkati çeken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, söz konusu şehirde 100 bin kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Buradaki sivilleri insani yardım koridorlarından tahliye etmeye çalıştıklarını dile getiren Zelenskiy, ancak bunun Rus güçlerince engellendiğine işaret etmişti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı da bugün yaptığı açıklamada Mariupol'den ayrılmak isteyenlerin yakındaki Berdiansk kentinden ulaşım aracı bulabileceklerini duyurdu.

Mariupol Kent Konseyi de salı günü Berdiansk üzerinden Zaporijya kentine 4 bin 367 kişi tahliye edildiğini açıkladı.

"100 binden fazla sivil mahsur kaldı"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk dün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bombardımanını sürdürdüğü Mariupol’den ayrılmak isteyen 100 binden fazla kişinin bölgeden ayrılamayarak orada mahsur kaldığını duyurmuştu.

Vereşuk, sürekli bombardıman altında bulunan Mariupol'daki Drama Tiyatrosu'na kimsenin yaklaşamadığını vurguladı.

"Barış getirdiklerini söyleyenlerin sözünün bedeli bu"

Mariupol'a giden insani koridoru değerlendiren Vereşuk, "Yaptıkları gerçekten büyük bir vahşet. Bugün, tekrar açmaya çalıştığımız insani koridorda, sözde 'Donetsk Halk Cumhuriyeti' temsilcileri tarafından ele geçirilen Devlet Acil Servis çalışanları olan bir otobüs konvoyu vardı. Şimdi orada tutuluyorlar. Onları çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bütün dünyanın bilmesini istiyorum ki barışsever olduklarını söyleyenlerin, barış getirdiklerini söyleyenlerin sözünün bedeli bu işte" dedi.

Vereşuk, "Şimdi insanlar orada rehin tutuluyor. Onlara araçlarına el konulacağı söylenmiş. İnsanların serbest bırakılıp bırakılmayacağı ise belli değil." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Mariupol'deki Tahliyelere devam edeceklerinin altını çizdi.

Mariupol'e yapılan saldırılar

Mariupol Belediye Meclisi sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, Rus ordusunun saldırılarının devam ettiği Mariupol’a Rus güçlerinin havadan iki çok güçlü bomba attığı ve bunun sonucunda şehrin daha da büyük bir yıkıma maruz kaldığı belirtildi.

Tiyatro binası bombalandı

Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisi, Rus uçaklarının yüzlerce sivilin saklandığı Mariupol Dram Tiyatrosunu bombaladığını açıklamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Mariupol'daki tiyatroya yaptığı saldırıyı korkunç bir savaş suçu olarak nitelendimişti.

Hastane vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Mariupol'da bir çocuk hastanesini vurduğunu, enkaz altında çocuklar olduğunu duyurdu:

“Burası Mariupol. Rus birliklerinin doğum hastanesine doğrudan saldırı anı. İnsanlar, çocuklar enkaz altında. Dehşet. Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olmaya devam edecek? Hava sahasını hemen kapatın. Öldürmeyi bırak. Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin.”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Rus güçlerinin insani yardım ve tahliyeleri engellediğini söylemiş, "Rusya, Mariupol`de 400 bin kişiyi rehin almış durumda" açıklamasını yapmıştı.

Bir çocuk susuzluktan öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'de bir çocuğun susuzluktan öldüğünü duyurmuş, "Tam bir Nazi uygulaması" demişti.

Zelenskiy, "İnsani felaket yaratmak Rusya'nın kasıtlı bir taktiği. Yaptıkları savaş suçudur. Hesabını verecekler. Mariupol'de kaç kişinin öldürüldüğüne dair şu an bir bilgi yok." açıklamasını yapmıştı.

Ukrayna, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 121 çocuğun hayatını kaybettiğini, 167 çocuğun yaralandığını duyurdu.

Mariupol'ün önemi

Karadeniz’e Ukrayna’nın açılan önemli kapılarından biri olan Mariupol’ün Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ile yakın mesafesi de dikkat çekiyor. Bu limandan Donbas bölgesi ve Kırım arasındaki deniz taşımacılığı ve sevkiyat süresi önemli ölçüde azalıyor.

Rusya yanlısı ayrılıkçılara gelir kapısı olacak

Diğer yandan Rus ordusunun şehri tamamen alması Mariupol ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların elindeki Luhansk ve Donetsk şehirleri kara yoluyla birbirine bağlanmış olacak. Aynı zamanda Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Azak Denizi'ne ulaşmış olacak.

Kırım'ın kuzeyindeki Herson'un da Rusların elinde olduğu düşünüldüğünde, Rusya Mariupol'ün alınmasıyla yasa dışı ilhak edilen Kırım ile Kerç köprüsü dışında bir kara yolu bağlantısı daha kurmuş olacak.

Mariupol'ün düşmesi durumunda Rusya, Azak Denizi'ni bir iç deniz gibi kullanabilecek, Kırım Yarımadası'yla karadan bağlantı kuracak.

Mariupol, stratejik öneminin yanı sıra Ukrayna’da önemli bir sanayi merkezi. Önemli metalürji işletmelerinin yoğun olduğu şehirdeki bazı demir-çelik şirketleri, Ukrayna için stratejik önem taşıyor. Bu yüzden bu şehrin ele geçirilmesi halinde sözde ayrılıkçı yönetimler için ciddi gelir kaynağı sağlanmış olacak.