İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), fiyat artışlarına ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 yükselerek Mart 1992’den beri en yüksek seviyesine çıktı. Ocakta yıllık artışı yüzde 5,5 olan TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi şubatta yüzde 5,9 yükselmesi yönündeydi.

İngiltere'de enflasyon şubatta da yükselişini sürdürerek 30 yılın zirvesinde kalmaya devam etti. İngiltere’de ocak ayında yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, enerji ve tüketim malları fiyatlarında keskin artışının etkisiyle şubatta yüzde 6,2’ye yükseldi. https://t.co/HYwuTSZQ08 pic.twitter.com/JQCPEUoL8K — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2022

ONS, başta enerji ürünleri olmak üzere giyim gibi çeşitli tüketim malları ve hizmetlerinden gelen fiyat baskısının enflasyondaki artışa katkıda bulunduğunu belirtti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,8 ile 2009’dan beri en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun yüksek enerji fiyatları ve emtia fiyatları ile küresel olarak yükselmesi dikkati çekerken, İngiltere’de Brexit sonrası ticaret ve kalifiye işçi ihtiyacı için göç sorunları da enflasyona katkıda bulunuyor.

Yıllık enflasyonun yüzde 6’nın üzerine çıkması, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) yükselen enflasyonu frenlemek için politika faizini daha da artırabileceğine ilişkin beklentileri de artırdı.

BoE, yüksek enflasyon nedeniyle 17 Mart’ta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkarmıştı.