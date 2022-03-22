Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rus ordusu Mariupol'e iki çok güçlü bomba attı
[Fotoğraf: AP Arşiv)]
Rus ordusunun Ukrayna’nın Mariupol şehrine iki "çok güçlü bomba" attığı açıklandı.
Mariupol Belediye Meclisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun saldırılarının devam ettiği Mariupol’a Rus güçlerinin havadan iki çok güçlü bomba attığı ve bunun sonucunda şehrin daha da büyük bir yıkıma maruz kaldığı belirtildi.
Açıklamada, "Düşman, Ukrayna’nın Mariupol şehrini aşağılık bir şekilde yok etmeye devam ediyor. Rus hava kuvvetleri, bugün iki çok güçlü hava bombası attı. Şehir daha da büyük bir yıkıma maruz kaldı." ifadesi kullanıldı.
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