Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 121 çocuk öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 121 çocuğun hayatını kaybettiğini, 167 çocuğun yaralandığını duyurdu.
Ukrayna Başsavcılığı, Rus ordusunun bombardımanlarında 548 eğitim kurumunun hasar gördüğünü, bunlardan 72'sinin tamamen yıkıldığını açıkladı.
Açıklamaya göre, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre 121 çocuk öldü, 167 çocuk yaralandı.
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