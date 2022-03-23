Rusya-Ukrayna savaşında sivillerin tahliye edilebilmesi için çabalar sürüyor.

Ukrayna Başbakan yardımcısı bugünkü tahliyeler için 9 insani koridor üzerinde uzlaşıldığını belirtti.

Luhansk bölgesi valisi de bazı kentlerden tahliyelerin yapılabilmesi için bölgesel ateşkes konusunda uzlaşmaya varıldığını söyledi.

Ukrayna yönetimi savaşın en çetin yaşandığı bölgelerden Mariupol'den ayrılmak isteyenlerin Berdiansk kentinden ulaşım aracı bulabileceğini açıkladı.

Mariupol Kent Konseyi de salı günü Berdiansk üzerinden Zaporijya kentine 4 bin 367 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.