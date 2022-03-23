İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan Wall Street Journal gazetesi için bir makale kaleme aldı.

Altun, gazetenin Paul Kolbe imzalı “Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir” başlıklı yazısını değerlendirdi.

Altun şu ifadeleri kullandı:

"Bay Kolbe, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndermesi gerektiğini savunuyor. Bugün pek gerçekçi olmayan bu fikir, Türkiye'nin son dönemde Batı ile yaşadığı sorunları tartışmak için bir fırsat sunuyor."

Altun, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma kararından önce Amerika’dan Patriot istediğini ancak Washington'ın satmayı reddettiğini hatırlattı.

"Batı'nın engellemeleri üzerie Türkiye, Bayraktar'ı geliştirdi"

NATO müttefikleri arasındaki savunma işbirliğinin politize edilmesinin, Türkiye'yi yeni yatırımlara ittiğini ifade etti.

"Türkiye'nin siyasi nedenlerle F-35 programından hukuka aykırı olarak 'çıkarılması', açıklamaların ciddiye alınmasını zorlaştırıyor. Bu arada Türkiye, Batı'nın engelleme çabalarına rağmen, şimdi Ukrayna'nın envanterinin bir parçası olan Bayraktar silahlı insansız hava aracını tasarladı ve üretti."

"F-35 ve Patriotlar Türkiye'ye ön koşulsuz teslim edilmeli"

Fahrettin Altun, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmenin Batı'nın ve özellikle ABD'nin sorumluluğunda olduğunun altını çizdi.

Altun, "Sayın Kolbe'nin S-400 argümanını geliştirmek için Batı'nın yapması gereken, F-35 savaş uçaklarını ve Patriot bataryalarını Türkiye'ye ön koşulsuz teslim etmektir” dedi.