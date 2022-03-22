Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 08:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 'Ukrayna' teşekkürü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna’ya saldırıları sonrası Türkiye’nin savaşın sona erdirilmesi için gösterdiği çabalara teşekkür etti.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin savaşın sona erdirilmesi için attığı adımlara ve Ukrayna’ya yaptığı yardımlara değindi.
Price, "Türkiye'ye, Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne olan bağlılığına ve Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu zamanlarda yardım çabalarına teşekkür ediyoruz" dedi.
Sözcü konuşmasında, “Daha önce de belirttiğim gibi, Türk müttefiklerimizin de bu diplomatik çabalara derinden dahil olduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı.
Etiketler: ABD Rusya Türkiye- ABD İlişkileri Ukrayna
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