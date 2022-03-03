Zelenksiy, Rusya'nın saldırılarının 8'inci gününde basın açıklaması düzenledi.

Açıklamasında Türkiye vurgusu yapan Ukrayna Devlet Başkanı, "Türkiye, Ukrayna için güvenlik garantörü; bize birçok konuda yardımcı oldu. Siyasi seviyede Putin'i geri çekilmesi için ikna etmek adına çok şey yapıyor. Erdoğan ile iyi bir kişisel ilişkimiz var, güçlü bir lider. Herkes bu pozisyonda değil." diye konuştu.

"Her bir insan için korkuyorum"

Vatanını savunması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Ben her kaybolan insan için vicdan azabı çekiyorum, acı çekiyorum. Her bir insan için korkuyorum. İlerideki nesillerimiz için neler bırakacağımı düşünmek zorundayım." dedi.

"Hava sahasının tamamen kapatılmasını istiyorum çünkü sadece Rusya'dan değil Belarus'tan da füzeler atılıyor, İskender füzesi atılıyor." diyen Ukrayna Devlet Başkanı, "Biz Sovyet döneminden kalma uçaklar bulduk. Onlarla mı uçacağız? Biz bugün kendi devletimizi Rusya'dan koruyoruz. Bize uçaklar lazım. Şu an uçaksız bir şey yapamıyoruz. Bu durum çok insanın hayatına mal oluyor." ifadelerini kullandı.

Rus annelere: Gelin çocuklarınızı alın

Rus askerlerin annelerine seslenen Zelenskiy, "Lütfen gelin, çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı." dedi.

Putin'e mesajlar

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben şu ifadeleri kullandı:

- Bizden ne istiyorsun? Toprağımızdan git. Şimdi gitmek istemiyorsan, benimle müzakere masasına otur. Zamanın var, benimle otur ama Macron ve Scholz'la olduğu gibi 30 metre aralı olmasın. Ben senin komşunum. Isırmam. Ben normal bir adamım, otur benimle konuş. Neyden korkuyorsun? Biz, kimseyi tehdit etmiyoruz, biz terörist değiliz. Bankaları ve başkalarının topraklarını ele geçirmiyoruz. .

[Zelenskiy'den Putin'e mesaj] Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biz komşuyuz. Biz senin için tehdit değiliz, biz terörist değiliz. Gel müzakere edelim.https://t.co/jDZTZMPyZU pic.twitter.com/kGwbpLVNRG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 3, 2022

-Lütfen bu savaşı durdur. Ön koşulsuz şekilde oturup konuşmalıyız, insanlar gibi konuşmalıyız.

Bizi eşit görün, tüm bu sorunları çözeriz. Sözde güvensizlik sorunlarınızı da çözeriz.

Güvenlik garantileri

Güvenlik garantisi verip vermeyeceklerine dair soruyu da yanıtlayan Zelenskiy, "Biz Rusya'ya saldırmıyoruz. Bizim nükleer silahımız mı var? Bu bir enformasyon savaşı." dedi.

"Liderlerle WhatsApp'tan bile görüşüyorum"

Zelenskiy, dünyanın Ukrayna konusunda çok geç kaldığını belirterek, ülkelerdeki protestoları örnek gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bu savaştan önce çok yalvardım o yaptırımların uygulanmasını. Neden o zaman hava sahasını kapatmadılar? Hava sahasını kapatamıyorsanız bana uçakları verin. Vereceğiz falan diyorlardı ama nerede o uçaklar?https://t.co/jDZTZMPyZU pic.twitter.com/H5gpT0bGJ4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 3, 2022

Dünya liderlerinin ise kendisine arkadaş gibi olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı, "Şu an diplomasi kurallarını bir kenara bırakarak WhatsApp'tan bile onlarla görüşebiliyorum." dedi.

Zelenskiy ayrıca, "Buraya gelen insanlarla sorunumuz yok ama buraya bizi öldürmeye geliyorlar, bununla ilgili sorunumuz var." ifadesini kullandı.